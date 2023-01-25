محافظة: التعليم المهني سيصبح 3 سنوات اعتبارا من الصف التاسع

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي عزمي محافظة أن عدد الطلبة الأردنيين الملتحقين في المدارس الحكومية بلغ نحو 1.5 مليون طالب وطالب.



وقال المحافظة، خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن عدد الطلبة السوريين داخل وخارج المخيمات بلغ نحو 150 ألفا، فيما يقدر عدد الطلبة في رياض الأطفال بـ65 ألفا.



وأضاف أنه سيتم تعويض الفاقد التعليمي للرياضات والعلوم لكافة طلبة المدارس من خلال أوراق عمل، لافتا إلى أن الفاقد التعليمي في كل دول العالم بسبب التحول للتعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا.



وبيّن أنه تم تطوير مناهج التربية الإسلامية لثمانية صفوف، فيما سيصبح التعليم المهني 3 سنوات اعتبارا من العام القادم على أن يبدأ من الصف التاسع بدلا من الصف العاشر.

اضافة اعلان