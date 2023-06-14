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الأربعاء، 14-06-2023 12:53 م

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن قرار الكويت بشأن التخصصات الطبية لم يتضمن وقف الاعتماد لهذه التخصصات بل كان وقف الابتعاث فقط.

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وقال المحافظة خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لا تعلم الأسباب وراء وقف الابتعاث للطلبة الكويتيين لدراسة التخصصات الطبية في الأردن.


وتابع أن وزارة التعليم العالي الكويتية أرسلت وفدا إلى الأردن خلال نيسان الماضي، واطلعوا على آلية العمل في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، موضحا أنها تضم ما يزيد على 700 طالب كويتي في الجامعتين في التخصصات الطبية، وأن القرار الأخير ربما جاء بناءً على هذه الدراسات حيث لا تعلم الوزارة فحوى التقرير.


وأضاف أن القرار لم يكن الأول وقد اتخذ في وقت سابق قبل العدول عنه، لافتا إلى أنه سيتم العمل لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول وأن هناك بوادر للعدول عنه في المرحلة المقبلة.


وأشار محافظة إلى أن التعليم الأردني الجامعي مميز وكليات الطب تواكب ما يستجد على القطاع من تطورات وتكنولوجيا حديثة، وهي تضاهي بالمساقات التي تقدمها أبرز الجامعات العالمية المتقدمة. 

وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قررت قبل أيام وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، وذلك بعد تقارير أكاديمية متخصصة قيمت جودة التعليم في هذه الجامعات للطلبة الكويتيين، علما بأن هذا القرار لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.

 




 

 


 

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