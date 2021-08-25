محافظ إربد: جولات ميدانية لتطبيق أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - أكد محافظ اربد/ رئيس اللجنة التنفيذية لخلية كورونا في المحافظة رضوان العتوم، أهمية تكثيف الجهود من قبل جميع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بأوامر الدفاع.



ودعا، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، ممثلين عن جميع الجهات الرقابية والتفتيشية المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه، إلى ضرورة التمتع بحس المسؤولية الملقاة على عاتق فرق الرقابة والتفتيش الميدانية لإسناد الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الوباء وتوفير اشتراطات ومتطلبات البرتوكولات الصحي المتبع.

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