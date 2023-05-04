محافظ إربد يعود مصابي حادث سير شارع البتراء

الوكيل الاخباري - اطمأن محافظ إربد رضوان العتوم على الوضع الصحي لمصابي حادث السير الذي وقع اليوم الخميس بالقرب من دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا وأودى لوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة.



وقال المحافظ لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحالة الصحية لإحدى الإصابات حرجة جراء إصابتها بالدماغ، فيما الإصابات الأخرى حالتها مستقرة، وهي قيد العلاج في مستشفى الملك المؤسس الجامعي باستثناء سائق الصهريج الذي يعالج بمستشفى الرمثا الحكومي وهو من جنسية عربية.

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