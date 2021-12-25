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السبت، 25-12-2021 08:53 م

محافظ العاصمة: 30 فريقا سيتوزعون في أماكن الحفلات للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة

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الوكيل الاخباري - كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان، السبت، عن وجود 30 فريقا من الضابطة العدلية و127 متطوعا سيتوزعون في أماكن الحفلات والتجمعات للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة.

وقال لـ "المملكة"، إن "محافظة العاصمة اعتمدت على خطة أمنية استباقية لتأمين مرور أجواء استقبال العام الجديد على أحسن ما يرام تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية ".

وأضاف العدوان، أن "الخطة الشاملة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والبروتوكولات الصحية".

وتابع: "الخطة التي نعمل عليها ترتكز على عدة أمور منها رفع درجات التعبئة والتدابير الأمنية دون إغفال الأمور الأمنية بوجود كورونا وهما أمران متوازيان ".

"يتوجب علينا تأمين المنشآت السياحية والحيوية والأماكن التي ستقام بها الاحتفالات والفعاليات الدينية، بالإضافة إلى أنه تم تغطية باقي مناطق العاصمة وضواحيها في إطار بعد أمني وقائي"، وفق العدوان.

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