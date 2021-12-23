الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة : يجب مراقبة الحدود والمطارات

لجنة الاوبئة تدعو المواطنين إلى الحصول على الجرعة الثالثة

تشكيلات إدارية في التربية - أسماء

الحكومة تقرر تعديل قرار العمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباح الجمعة

الصعوب رئيساً لهيئة مديري مياه اليرموك

بريطانيا تسجل 147 وفاة و 119789 إصابة بكورونا

بريطانيا: جرعة رابعة من لقاح كورونا قيد البحث

وزارة التربية: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا خلال الامتحانات النهائية

تعرف على موعد شهر رمضان في كافة الدول العربية

الخميس، 23-12-2021 06:16 م

موافقة رسمية على إقامة نحو 30 احتفالاً في عمان

12202123122658924568395


  
الوكيل الاخباري - كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان، الخميس، عن الموافقة رسميا على إقامة نحو 30 احتفالا، وأوضح العدوان لـ"المملكة"، وجود عدة أنواع من الاحتفالات منها الغنائية وفي المطاعم والمناسبات العائلية الخاصة.

وقال عن أعداد الحفلات، "الأعداد لم تتجاوز لغاية هذه اللحظة 30 احتفالا وأخذت الموافقات الرسمية".

وأكد أن الحفلات التي تقام داخل محافظة العاصمة يجب أن يقدم لها طلب للديوان في مبنى المحافظة لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، ولتطبيق أوامر الدفاع في الاحتفالات كافة.

وأشار إلى وجود لجان ثابتة عند مجمعات التسوق "المولات" للتدقيق على بواباتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220211219036640766952

لجنة الاوبئة : يجب مراقبة الحدود والمطارات

12202112195128637828920

لجنة الاوبئة تدعو المواطنين إلى الحصول على الجرعة الثالثة

11202128151927916911810

تشكيلات إدارية في التربية - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة تقرر تعديل قرار العمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات

1

الصعوب رئيساً لهيئة مديري مياه اليرموك

مدرسة

وزارة التربية: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا خلال الامتحانات النهائية

أخبار متعلقة
920211617380360298603

الحواتمة يؤكد على التنسيق والتكامل لتلمس احتياجات المواطن وخدمته

ddd

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

w

محافظ إربد: فرق الطوارئ تعالج شكاوى الحالة الجوية

كورونا-الاردن-553-1602689024-1

ضبط شخص مصاب بـ"كورونا" داخل مقهى في عمّان

w

إضاءة جسر عبدون بألوان علم قطر

وزارة الداخلية

الداخلية: لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام صالات الأفراح وإقامة الحفلات