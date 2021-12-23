موافقة رسمية على إقامة نحو 30 احتفالاً في عمان



الوكيل الاخباري - كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان، الخميس، عن الموافقة رسميا على إقامة نحو 30 احتفالا، وأوضح العدوان لـ"المملكة"، وجود عدة أنواع من الاحتفالات منها الغنائية وفي المطاعم والمناسبات العائلية الخاصة.



وقال عن أعداد الحفلات، "الأعداد لم تتجاوز لغاية هذه اللحظة 30 احتفالا وأخذت الموافقات الرسمية".



وأكد أن الحفلات التي تقام داخل محافظة العاصمة يجب أن يقدم لها طلب للديوان في مبنى المحافظة لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، ولتطبيق أوامر الدفاع في الاحتفالات كافة.



وأشار إلى وجود لجان ثابتة عند مجمعات التسوق "المولات" للتدقيق على بواباتها.

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