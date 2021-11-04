محافظ العقبة يؤكد جاهزية الدوائر الخدماتية لمواجهة طوارئ الشتاء

الوكيل الاخباري- أكد محافظ العقبة محمد الرفايعة، جاهزية الدوائر والمؤسسات الخدماتية كافة لمواجهة طوارئ الشتاء وحالات عدم الاستقرار الجوي التي تتسبب احيانا بتشكل السيول.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مدراء الدوائر الحكومية ورؤساء المؤسسات الأهلية، لمناقشة آلية الاستعداد لحوادث الشتاء والتأكد من جاهزية تلك الدوائر من معدات وآليات وكوادر مدربة ورفع درجة الجاهزية فيها لحل أي مشكلة قد تحدث أثناء فصل الشتاء.



وطالب المحافظ الرفايعة، مدراء الدوائر بضرورة التنسيق فيما بينهم لمواجهة طوارئ الشتاء من خلال غرفة العمليات المركزية في دار المحافظة والغرف الفرعية في المناطق والألوية التابعة لها، مؤكدا أهمية تفقد السدود والعبارات الصندوقية والعمل على صيانتها لمواجهة السيول، اضافة إلى توفير أماكن للإيواء وضرورة إنارة مداخل مدينة العقبة وتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية، واستعداد القوة البحرية والموانئ للتعامل مع اي ظروف قد تحدث في حال استقبال السفن التجارية والسياحية.



بدورهم، عرض مدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية جاهزيتهم لاستقبال فصل الشتاء، مؤكدين أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية في العقبة يكفي لمدة 6 شهور، وأن المديريات كافة سخرت جميع كوادرها وآلياتها للتعامل مع اي حادث قد يقع خلال فصل الشتاء لا سمح الله.



وقالوا: إنه تم توفير ماتورات سحب وشفط وقوارب إسعاف ومراكز إيواء واستئجار آليات وصيانة خطوط المياه وفرق طوارئ عاملة على مدار الساعة، كما تم صيانة العبارات الصندوقية وتفقد السدود التي انشأتها سلطة العقبة للتخفيف من جريان السيول نحو مدينة العقبة وتوفير العلاجات وتعزيز المراكز الصحية في المناطق النائية لمواجهة طوارئ الشتاء.