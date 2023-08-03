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الخميس، 03-08-2023 08:34 م

محافظ الكرك يتفقد المشاريع التنموية والخدمية بالأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - تفقد محافظ الكرك فراس سامي أبو الغنم اليوم الخميس واقع الخدمات التنموية والاستثمارية المقدمة للمواطنين في الأغوار الجنوبية.

وشملت جولة محافظ الكرك زيارة مبنى المتصرفية ومركز البوتاس الشامل للخدمات النهارية الدامجة ومشروع إنشاء مصنع رب البندورة ومديرية قضاء غور المزرعة .

وقدم متصرف لواء الأغوار الجنوبية عاطف البطوش إيجازاً تضمن الفرص والتحديات التي تواجه اللواء ومنها ارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة وأهم الميزات التنافسية للواء والمتمثلة بوجود العديد من المصانع والشركات الكبرى، وتنوع الإنتاج الزراعي.

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