محافظ المفرق : نتائج ملموسة لحملات مكافحة إطلاق العيارات النارية في المناسبات



الوكيل الاخباري - أكد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، أن المحافظة حققت نتائج ملموسة للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح من خلال حملاتها التي أطلقتها في هذا السياق.



وأضاف خلال رعايته جلسة حوارية عقدت في دار المحافظة، اليوم، بمشاركة عدد من الدوائر المعنية وفعاليات المجتمع المدني، أن العمل جار على تعزيز الإيجابيات التي تحققت في مجال جهود المحافظة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية.

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