محافظ عجلون خلال جولة في الاسواق : لن نتهاون مع من يخالف اوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - اكد محافظ عجلون سلمان النجادا اهمية التعامل بجدية مع الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة عامة ومحافظة عجلون.

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واضاف خلال جولة تفقدية له على الاسواق والمحلات التجارية انه يجب على الجميع تحمل مسؤولياته والالتزام بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية والوقائية من حيث التباعد وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا .



وبين النجادا أن الأجهزة المعنية في المحافظة ستتولى مراقبة مدى التزام الجميع بأوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة، مشيرا الى ان الجولات الميدانية الرقابية المكثفة مستمرة لمنع التجمعات والمخالفات ولن يتم التهاون مع المخالفين وغير الملتزمين.



