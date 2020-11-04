الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام بمدرسة الحديثة الثانوية في الأغوار الجنوبية لمدة يومين

اغلاق بنك تنمية المدن والقرى اليوم للتعقيم بعد تسجيل اصابات كورونا بين الموظفين

الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مسؤول ملف كورونا للوكيل : اعداد الاصابات بكورونا سترتفع بشكل كبير اذا لم يلتزم المواطنون

ديوان الخدمة للوكيل : نعمل حاليا على تعيين عدد من الاطباء في العاصمة والمحافظات

وزارة الطاقة للوكيل : قرار حكومي خلال 48 ساعة حول توزيع الغاز المنزلي اثناء الحظر الشامل بعد الانتخابات

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 حالة اصابة بكورونا في المستشفى منها 67 في العناية الحثيثة

جريمة قتل في البادية الجنوبية

المستقلة للانتخاب تنشر مراكز الاقتراع على موقعها

عبيدات: نمر في مرحلة استثنائية




الأربعاء، 04-11-2020 01:50 ص

محافظ عجلون خلال جولة في الاسواق : لن نتهاون مع من يخالف اوامر الدفاع

267983_5_1579800625


الوكيل الاخباري - اكد محافظ عجلون سلمان النجادا اهمية التعامل بجدية مع الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة عامة ومحافظة عجلون.

اضافة اعلان

واضاف خلال جولة تفقدية له على الاسواق والمحلات التجارية انه يجب على الجميع تحمل مسؤولياته والالتزام بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية والوقائية من حيث التباعد وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا .


وبين النجادا أن الأجهزة المعنية في المحافظة ستتولى مراقبة مدى التزام الجميع بأوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة، مشيرا الى ان الجولات الميدانية الرقابية المكثفة مستمرة لمنع التجمعات والمخالفات ولن يتم التهاون مع المخالفين وغير الملتزمين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق الدوام بمدرسة الحديثة الثانوية في الأغوار الجنوبية لمدة يومين

92020241891405134743

اغلاق بنك تنمية المدن والقرى اليوم للتعقيم بعد تسجيل اصابات كورونا بين الموظفين

1604438115222

الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وائل-هياجنة-مسؤول-ملف-كورونا-تلفزيونية-2210202002

مسؤول ملف كورونا للوكيل : اعداد الاصابات بكورونا سترتفع بشكل كبير اذا لم يلتزم المواطنون

1020201916730355696634

ديوان الخدمة للوكيل : نعمل حاليا على تعيين عدد من الاطباء في العاصمة والمحافظات

43c68acb-35ca-4e9f-b451-52e8889ff3a0

وزارة الطاقة للوكيل : قرار حكومي خلال 48 ساعة حول توزيع الغاز المنزلي اثناء الحظر الشامل بعد الانتخابات

أخبار متعلقة
92955

عجلون: اخماد حريق محل تجاري

102020893530285467132

تصريح مقلق من لجنة الاوبئة حول تطورات انتشار كورونا بالاردن

طلبة

توجهات حول تعليق دوام المدارس

11201914114241170393643

هذا ما يحدث في شوارع المملكة قبل بدء الحظر الشامل

9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

وفاة جديدة بكورونا في عجلون

فرق-التقصي-والفحص-كورونا-121212

عجلون: غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات بخصوص كورونا