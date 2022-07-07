محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، أن محاكم التنفيذ الشرعية، ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ لمعالجة الحالات الطارئة.

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وقال سماحته اليوم الخميس، إن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى إدارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام، على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد، اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للثَّامن من تمُّوز الجاري، وحتَّى مساء يوم الثُّلاثاء الموافق للثَّاني عشر منه.



وعمم سماحته على المحاكم الشرعية، بضرورة التسهيل على المراجعين، تقديراً لظروفهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.



يشار إلى أن دائرة قاضي القضاة، زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بهواتف أصحاب الفضيلة، ورؤساء التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد.

