الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

مقتل تاجر مخدرات وضبط اثنين آخرين في مداهمة أمنية

التربية توضح حول دوام المدارس بعد رمضان

نقابة الأطباء تنعى اثنين من أعضائها

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد ارتفاع الذهب

مجلس النواب يقر نظامه الداخلي ومدونة السلوك

سرب من الطيور يهاجم طائرة "بوينغ" في أجواء مطار روسي

الحنيطي يزور لواء الملك الحسين بن علي والشرطة العسكرية الملكية

الملك يؤكد ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن

سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وتحذر من مرحلة جديدة من غياب الأمن

نظاما دعم الأحزاب وممارسة الأنشطة الحزبية ركيزة للانخراط في المسار السياسي

الثلاثاء، 04-04-2023 06:38 م

مقتل تاجر مخدرات وضبط اثنين آخرين في مداهمة أمنية

Oo4kebhfSjgcAPry1iSkisT74TaLO63C6hnSajJd


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وبعد جمع المعلومات عن أحد تجّار المخدرات ومروجيها وتحديد مكان وجوده اليوم الثلاثاء، جنوب العاصمة تحركت قوّة أمنيّة للمكان وعند محاولة القبض عليه بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك لحين ضبطه وكان برفقته شخصان آخران، وتبينت إصابته بعيار ناري وأُسعف للمستشفى وما لبث أنْ فارق الحياة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم ومجموعة من المواد المخدرة وضبط الشخصين اللذين كانا برفقته وهما من المشبوهين بقضايا المخدرات وستتم إحالتهما إلى القضاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9201916203628120705614

التربية توضح حول دوام المدارس بعد رمضان

420233172248637020348

توزيع طرود غذائية ومساعدات نقدية على أسر في عجلون

wtGVOsCvTYIDCrpuvW68RTaGRbZyZhMjLaxlaTho

نقابة الأطباء تنعى اثنين من أعضائها

Background

أوقاف مأدبا تقيم مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

WhatsApp Image 2023-04-04 at 4.45.49 PM

وزير الأشغال يبحث التعاون مع السفير الياباني

642c1a2907c75

البريد الأردني يفعل خدمة بوابة الدفع المالي الإلكتروني "إيلاف"

أخبار متعلقة
الأمن العام

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجر للمخدرات وشقيقه بعد إطلاقهما النار باتجاه القوّة الامنية - صورة

الأمن العام

مديرية الأمن العام تتلف كميات من المخدرات ضبطت في (43) قضية

WhatsApp Image 2023-03-15 at 2.47.30 PM

وزير الداخلية يلتقي محافظ العاصمة البحرينية

WhatsApp Image 2023-03-14 at 11.21.54 AM

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الشونة الجنوبية وأم الرصاص

WhatsApp Image 2023-03-09 at 1.09.10 PM

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2023-03-06 at 3.25.34 PM (1)

توقيف أشخاص خلال مداهمة لضبط آبار مخالفة في الرمثا - صور