مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين المبينة اسماؤهم أدناه الذين تم اختيارهم وفقًا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية بموجب احكام المواد (13/ز.15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم/إدارة الموارد البشرية/قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول الساعة التاسعة صباحًا لإجراء المقابلة الشخصية، ذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق (15/4/2024) ولغاية يوم الأربعاء (24/4/2024) حسب المواعيد المبينة أدناه.

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