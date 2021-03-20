السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لبنان.. استمرار الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية

الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تصدير لقاح أسترازينيكا

انخفاض وفيات وإصابات كورونا بالجزائر

نقيب الصيادلة : القطاع الخاص لم يحصل على لقاحات

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة الثالثة والخمسين

الغذاء والدواء: يُحدد سقف سعري للقاحات كورونا بحال تم استيراده للقطاع الخاص

مكافحة الأوبئة : الفيصل في قرار الحظر الشامل هو قدرة النظام الصحي على استقبال الحالات

محاضرة حول فيروس كورونا بالكرك

عجلون: محاضره توعوية حول الصحة الإنجابية

الأمير فيصل يقدم واجب العزاء بضحايا حادثة مستشفى السلط

السبت، 20-03-2021 08:30 م

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين

3202112141010519916977


الوكيل الاخباري - تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام أسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين.
اضافة اعلان

وأوضحت في بيان السبت، أن الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الأساليب المضللة حيث قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على أموالهم بالإيهام والخديعة.

وأشارت إلى أن الاحتيال بأسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرق للخصوصية وضياع للأموال.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الأساليب التي تعرض حياتهم وأموالهم للضياع والخطر، داعية إلى التبليغ عن كل من يمتهن هذه الأساليب الجرمية حماية للمواطن والمجتمع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
498ca999-9edc-4146-ac38-1c6792c6c015

وزير الاشغال العامة والاسكان يلتقي مدير عام الخدمات الطبية

3202115115030289020756

نقيب الصيادلة : القطاع الخاص لم يحصل على لقاحات

الملك-وولي-العهد

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة الثالثة والخمسين

لقاح

الغذاء والدواء: يُحدد سقف سعري للقاحات كورونا بحال تم استيراده للقطاع الخاص

3202119233456831480321

مكافحة الأوبئة : الفيصل في قرار الحظر الشامل هو قدرة النظام الصحي على استقبال الحالات

320211601819131674940

محاضرة حول فيروس كورونا بالكرك

أخبار متعلقة
3202114142216416033874

تعليق الدوام في كافة مباني ومناطق أمانة عمان الكبرى

Instagram-gets-hacked

الجرائم الالكترونية : نحذر من سرقة حسابات انستغرام بطرق احتيالية

انت

الجرائم الإلكترونية تحذر من الشعوذة

320219164756937714480

توضيح من الداخلية حول التصاريح بعد تمديد ساعات حظر التجول

320217101351270628492

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

2202125161946474568562

الامن العام يحذر من نشر مقاطع فيديو وصور قديمة