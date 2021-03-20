مديرية الأمن العام تحذر المواطنين

الوكيل الاخباري -

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تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام أسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين.وأوضحت في بيان السبت، أن الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الأساليب المضللة حيث قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على أموالهم بالإيهام والخديعة.وأشارت إلى أن الاحتيال بأسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرق للخصوصية وضياع للأموال.وأهابت بالمواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الأساليب التي تعرض حياتهم وأموالهم للضياع والخطر، داعية إلى التبليغ عن كل من يمتهن هذه الأساليب الجرمية حماية للمواطن والمجتمع.