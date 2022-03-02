الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

الأربعاء، 02-03-2022 10:47 م

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

8202125185212695869206


الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع.

وحذرت مديرية الأمن العام في ضوء التوقعات الجوية الواردة من الجهات المعنية من التغير في حالة الطقس ليوم غد وازدياد سرعة الرياح، داعية لاتباع النصائح والإرشادات التالية :

التأني أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية التي قد تشهد تشكلاً للغبار والرياح المحملة بالأتربة.

تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.

 الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه

الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى 

الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
637818521676589480-1536x1152

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

1634935260651

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

2202228101950614609606

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

1120213020417965295022

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

وزارة التربية والتعليم

منع دخول أي طالب توجيهي لم يتلقى جرعتي اللقاح لقاعات الامتحانات

ddd

طائرة ثانية تنقل أردنيين وفلسطينيين غادروا أوكرانيا تصل فجرا

أخبار متعلقة
الأمن العام

5 تحذيرات من الامن العام الى المواطنين

220221319475776717374

الامن العام : القبض على مطلق النار في جبل الجوفة

fff

مدير سياحة الكرك يلتقي عددا من المواطنين في قرية بذان القديمة

1202223173938146775271

مدير الامن العام يوعز بتكريم 22 نزيلاً داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

0L5A9898 - Copy

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي السائد

w

بلدية غرب إربد تردم 20 بئرا مكشوفة ومهجورة