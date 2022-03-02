مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع.



وحذرت مديرية الأمن العام في ضوء التوقعات الجوية الواردة من الجهات المعنية من التغير في حالة الطقس ليوم غد وازدياد سرعة الرياح، داعية لاتباع النصائح والإرشادات التالية :



التأني أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية التي قد تشهد تشكلاً للغبار والرياح المحملة بالأتربة.



تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.



الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه



الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى



الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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