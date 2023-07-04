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الثلاثاء، 04-07-2023 09:39 ص

مدير إدارة الامتحانات يوضح حول اسئلة اختبارات التوجيهي

امتحانات


الوكيل الاخباري - أكد مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، أنه من الضروري والملزم ترك الساعة الالكترونية والهاتف خارج القاعات الامتحانية في ظل استخدام العديد من الطلبة الساعة الإلكترونية في الوقت الحالي وعدم نسيانه ذلك.

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وقال الدكتور كنانة لاذاعة الامن العام الثلاثاء، انه سيتقدم للامتحان 189.192 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 764 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم، تشتمل على 1854 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط، بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وسيقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.


وبين أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً داخل قاعات مجهزة بكافة التجهيزات من مقاعد مريحة واضائة مناسبة لخلق بيئة آمنة للطلاب أثناء تقديم الامتحانات.


وأشار كنانة إلى أن مستويات الأسئلة كجميع المستويات السابقة ولا داعٍ للقلق بشأن مستوى الاسئلة الموضوعة مع مراعاة الفروق الفردية بجميع أوراقه بين الطلاب وتتراوح الأسئلة ما بين متوسطة وتحت المتوسط وللمستويات العليا، مضيفا بأنه تم فتح قاعات امتحانية في كل من: مستشفى الحسين للسرطان للطلبة المرضى الذين يتلقون العلاج، ومراكز الإصلاح والتأهيل للمشتركين وتجهيز قاعات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة .


ونوه إلى أن شكل الامتحان لن يختلف عن السنوات الماضية وستكون اختيار من متعدد ما عدا المواد الآتية: عربي مشترك ومادة الانجليزي المشترك والرياضيات ستكون الأسئلة ما بين موضوعية ومقالية.


وتابع كنانة بأنه تم تشكيل فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان وكذلك مراكز التصحيح، حيث تعمل الوزارة على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من: مياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة والتي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.


وأشار الى أن الوزارة قامت بتكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.


واكد كنانة على أن عملية التصحيح تبدأ منذ اليوم الأول لوصول طرود الإجابات التي تصل من مديرية التربية والتعليم وتنقسم إلى مرحلتين الأولى تصحيح الاوراق بالماسح الضوئي ومن ثم تصحيح الأسئلة المقالية .


ووضح كنانة بأنه سيتم توفير الآلة الحاسبة ولأول مرة من قبل وزارة التربية والتعليم في الامتحان الرابع "الرياضيات" وذلك مساعدة للطلاب لإثبات استخدام مهارة الآلة الحاسبة واستجابة لمطالب الطلاب لتوفير الوقت عليهم ، وستبقى الآلة الحاسبة على مقعد الطالب لحين الانتهاء من الامتحانات كافة في اليوم الأخير وهي مستردة.


وشدد على عدم القلق والتوتر واستثمار أوقات الصباح الباكر والتركيز على المنهاج المدرسي الموضوع حيث ان جميع الاسئلة ستكون من داخل المنهج، بالاضافة الى الذهاب الى قاعة الامتحان بوقت مبكر و قراءة الاسئلة بكل هدوء وضرورة مراجعة الإجابات عند الانتهاء من الحل وإدارة وقت الامتحان بشكلٍ جيد حتى يتمكن من الاجابة على كافة الأسئلة.


 




 

 


 

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