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الأربعاء، 06-07-2022 04:58 م

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

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الوكيل الاخباري - أكَّد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أنَّ مديرية الأمن العام ستبقى على عهدها في تقدير أبنائها، معتزة بجهودهم، وعطائهم الموصول، تجاه وطنهم ومؤسستهم.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم للواء المتقاعد معتصم المجالي، واللواء المتقاعد بسام ابو زيد، واللواء المتقاعد عمار القضاة، مقدماً الشكر لهم لما بذلوه طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة في مختلف وحدات الأمن العام.

وأضاف الحواتمة، أن العمل الجاد والمتراكم الذي قدمه منتسبوا الأمن العام شكل مسيرة مستمرة من العمل والإخلاص في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي أولت منتسبي الأمن العام من العاملين والمتقاعدين كل اهتامامها وتقديرها.
 
وأكد، أن متقاعدي الأمن العام سيبقون أصحاب فضل ومحل تقدير، وركناً ثابتاً وأصيلاً في مديرية الأمن العام نحرص على التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم الغنية والمتنوعة في المجالات الأمنية كافة .

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