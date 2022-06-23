مديرية الأمن العام تنفذ تمريناً وهمياً مفترضاً على مبنى مستشفى العبدلي

الوكيل الاخباري - تابع مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم الخميس، وبحضور أمين العاصمة عمان الدكتور يوسف الشواربة، مجريات التمرين الوهمي الذي نفذته مديرية دفاع مدني وسط عمان، بالتعاون مع الوحدات الأمنية والمرورية المختصة في مبنى مستشفى العبدلي في منطقة البوليفارد.



واستهدف التمرين الحفاظ على كفاءة التنسيق بين تشكيلات المديرية ومؤسسات الدولة، وتعزيز الجاهزية في الاستجابة للحوادث المحتملة أو الطارئة، واختبار سلامة الإجراءات المُتخذة بعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.



واشتمل التمرين على فرضيات تحاكي حدوث حريق ، ووجود تسرب لمادة كيماوية وتسرب إشعاعي، وإنقاذ اشخاص عالقين.





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