مدير الأمن العام يلتقي سفيرة المملكة المتحدة

الوكيل الإخباري

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- التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم، سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن بريدجيت بريند، والوفد المرافق لها.وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام ونظيرتها البريطانية.وأكد الحواتمة، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة مايتعلق بتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتجويد الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين.من جهتها أشادت بريند بالمستوى المتطور الذي وصل اليه جهاز الامن العام وما يقوم به من واجبات أمنية وشرطية وإنسانية مبدية حرص بلادها على توثيق التعاون في هذه المجالات، وبما يسهم في خدمة البلدين الصديقين.