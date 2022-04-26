الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

البنك الدولي يبحث تقديم 480 مليون دولار للأردن

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

ولي العهد يزور الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيدها الـ 54

اسعار معمول العيد.. 14 ديناراً بالفستق الحلبي و8 دنانير بالتمر -تفاصيل

شكاوى من عدم تأجيل القروض السكنية والمركبات على الافراد

الخلايلة: جميع أموال صندوق الزكاة تذهب للفقراء والمساكين

الخصاونة: نبحث حقيقة شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين

الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية الأونروا

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب الاطفال وتوضح حول مسدّسات الخرز

الثلاثاء، 26-04-2022 12:51 م

مدير الأمن العام يلتقي سفيرة المملكة المتحدة

WhatsApp Image 2022-04-26 at 12.47.47 PM


الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم، سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن بريدجيت بريند، والوفد المرافق لها.اضافة اعلان


وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام ونظيرتها البريطانية. 

وأكد الحواتمة، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة مايتعلق بتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتجويد الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين.  

من جهتها أشادت بريند بالمستوى المتطور الذي وصل اليه جهاز الامن العام وما يقوم به من واجبات أمنية وشرطية وإنسانية مبدية حرص بلادها على توثيق التعاون في هذه المجالات، وبما يسهم في خدمة البلدين الصديقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6267cb9bc039c

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

1528163_0

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

إربد

حركة نشطة بأسواق إربد وخطة أمنية ومرورية

ولي العهد 3

ولي العهد يزور الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيدها الـ 54

معمول-العيد-وطريقة-عمله

اسعار معمول العيد.. 14 ديناراً بالفستق الحلبي و8 دنانير بالتمر -تفاصيل

د

الصناعات الغذائية.. مساهمة واعدة وفرص وافرة للنهوض بالقطاع

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-31 at 2.44.14 PM

الحواتمة يختتم زيارة عمل إلى لندن

بب

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

1648467410704

وزارة الشباب تطلق مشروع نوادي البحث عن العمل

6073df83be389

تعرّف على مواقيت الافطار والامساك خلال رمضان في الأردن

eca705c59f07b557b3134c38e3ad3279

جدول دوام مدارس وكالة الغوث خلال شهر رمضان

1648378458092

المياه تنظم حملة توعوية في كارفور الأردن