الأحد 09-10-2022
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الأحد، 09-10-2022 09:54 ص

مدير الأمن العام يوعز بتأمين 150 وحدة دم لأحد المواطنين

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الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، إلى مختلف وحدات الأمن العام بتلبية احتياج أحد المواطنين وتوفير 150 وحدة دم لاستكمال علاجه.اضافة اعلان


وأكَّد المعايطة على الاستجابة العاجلة لتأمين المواطن الموجود في قسم العناية الحثيثة، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية الحكيمة، بتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، تحقيقاً للرسالة الأمنية النبيلة لمديرية الأمن العام.
 
وكان أحد المواطنين قد أطلق نداء الاستغاثة عبر أثير إذاعة الأمن العام، صباح اليوم، لتأمين ابن شقيقه الراقد على سرير الشفاء في مستشفى الجامعة الأردنية.

 




 

 


 

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