مدير الكهرباء الأردنية: تشغيل محطة التحويل الرئيسية للسلط الصناعية قريبا

الوكيل الاخباري -

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بحث مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله مع محافظ البلقاء نايف الهدايات الحجايا سبل التعاون بين المحافظة والشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا تشغيل محطة التحويل الرئيسية لمدينة السلط الصناعية.وأكد المهندس عبدالله خلال زيارته محافظة البلقاء اليوم السبت جاهزية الشركة لافتتاح المحطة خلال مدة قصيرة.وتفقد المهندس عبدالله المحطة التي جرى الانتهاء الكامل من اعمال إنشائها، إضافة إلى خطوط نقل الضغط المتوسط في مناطق مختلفة ضمن المحافظة منها السرو واسكاني طيبة والجمارك والميسة وحي الخرابشة وضاحية الزهور والمناطق المحيطة بشارع الستين.