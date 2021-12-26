الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

هل سيكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً؟.. التربية توضح لـ الوكيل

البستنجي يكشف عبر برنامج دق سلف تفاصيل ارتفاع أسعار سيارات الهايبرد - فيديو

البلبيسي: تأجيل قرار إلزامية تلقي الجرعة الثالثة والاكتفاء بجرعتين

مدير صندوق الريادة يحاضر في جامعة آل البيت

"الفوسفات" تقرر مقاضاة "رلى الحروب" إثر اتهامها مجلس الإدارة بالفساد والتجاوزات

لجنة الاوبئة توصي بالعودة للعزل المنزلي لمصابي أوميكرون

واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المكالمات الصوتية الجماعية

المعايطة أميناً عاماً لمركز مكافحة الأوبئة

وفاة عامل وافد وإصابة آخر إثر تعرضهما لحروق بليغة في الكرك

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 26-12-2021 09:09 م

مدير صندوق الريادة يحاضر في جامعة آل البيت

12202123123125643376064


الوكيل الاخباري - نظم مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، محاضرة عن ريادة الأعمال قدمها مدير الصندوق الأردني للريادة المهندس ليث القاسم.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد الحراحشة، دعم الجامعة لمثل هذه المحاضرات التوعوية والتي تهدف إلى دعم الأفكار الريادية والإبداعية . وعرض المهندس القاسم عمل صندوق الريادة في تقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مبينا أن الصندوق يعزز روح المبادرة والابتكار، يحول الأفكار الريادية إلى واقع .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211122550467826887

هل سيكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً؟.. التربية توضح لـ الوكيل

11202123172622948653262

البستنجي يكشف عبر برنامج دق سلف تفاصيل ارتفاع أسعار سيارات الهايبرد - فيديو

6089c0e8260ec

البلبيسي: تأجيل قرار إلزامية تلقي الجرعة الثالثة والاكتفاء بجرعتين

b49183ba1b77219be30267700be999fe

"الفوسفات" تقرر مقاضاة "رلى الحروب" إثر اتهامها مجلس الإدارة بالفساد والتجاوزات

12202112195128637828920

لجنة الاوبئة توصي بالعودة للعزل المنزلي لمصابي أوميكرون

مبنى رئاسة الوزراء

المعايطة أميناً عاماً لمركز مكافحة الأوبئة

أخبار متعلقة
s

ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني إنصاف

OBSBuCJkegUM5Fpcee4Bjb3ySE72OxLZJWt5elqg

مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي