مدير صندوق الريادة يحاضر في جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - نظم مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، محاضرة عن ريادة الأعمال قدمها مدير الصندوق الأردني للريادة المهندس ليث القاسم.



وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد الحراحشة، دعم الجامعة لمثل هذه المحاضرات التوعوية والتي تهدف إلى دعم الأفكار الريادية والإبداعية . وعرض المهندس القاسم عمل صندوق الريادة في تقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مبينا أن الصندوق يعزز روح المبادرة والابتكار، يحول الأفكار الريادية إلى واقع .

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