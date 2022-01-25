مدير عام الجمارك يكرم موظفين كشفوا قضايا ومخالفات

الوكيل الإخباري

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- كرم مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة كوكبة من الكوادر الجمركية تقديرا لجهودهم في الكشف وضبط العديد من القضايا والمخالفات الجمركية المميزة.وقال القضاة خلال حفل التكريم الذي أقيم بدائرة الجمارك وبحضور مساعدي المدير العام وعدد من مدراء المديريات والمراكز الجمركية، إن هذا التكريم يأتي تحفيزا لهم ولكافة منتسبي الدائرة لبذل المزيد من العطاء وبث روح التنافس بين الجميع لرفع سوية العمل الجمركي وتعزيز مفهوم التميز والابداع لرفع كفاءة العمل والانتاجية والذي ينعكس ايجابا على العمل.وأشار القضاة إلى أن الدائرة تحرص باستمرار وبشكل دائم على تكريم وتحفيز الموظفين المتميزين في مجال العمل الجمركي لما له من دور إيجابي عليهم والذي يعتبر دعما معنويا لهم لبذل المزيد من العطاء والجد والاجتهاد في أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.وفي نهاية الحفل أعرب الموظفون المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لدائرة الجمارك على هذه اللفتة الكريمة التي ستزيدهم اصرارا على بذل المزيد من العمل والارتقاء به.