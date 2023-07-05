الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

الأربعاء، 05-07-2023 12:22 م

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

tttt


الوكيل الاخباري - أرسلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مذكرة الى السفيرة السويدية في عمان، الكسندرا ريدمارك، ادانت خلالها جريمة احراق القرآن الكريم في ستوكهولم؛ تحت حماية السلطات السويدية.

وأكدت الجمعية أن هذا الفعل تم في مشهد يشكل اعتداء صارخ لأهم مقدس من مقدسات المسلمين، الأمر الذي استفز مشاعرهم حول العالم.

وشددت الجمعية على أن "هذا العمل المدان والمجرّم لا يندرج بأي حال من الأحوال تحت حرية الرأي والفكر والتعبير، وانما هي دعوة صريحة الى الكراهية على أساس ديني، وانتهاك لحق المسلمين في الحفاظ على رموزهم وشعائرهم الدينية المقدسة ".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720234121723306731252

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

مبنى رئاسة الوزراء

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

506189_1_1688550502

استقبال معاملات تخمين شرق عمان الأحد المقبل في دائرة التخمين الرئيسية

1688546787840

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

720233133935621922365

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

اربد

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

أخبار متعلقة
eee

جمعية العمل البيئي تحتفل بالأعياد الوطنية وزفاف ولي العهد

2023_01_20_04_21_27

العيسوي يرعى احتفالا شعبيا بالمناسبات الوطنية

www

جامعة الزرقاء تحتفل بعيد الاستقلال