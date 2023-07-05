مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

الوكيل الاخباري - أرسلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مذكرة الى السفيرة السويدية في عمان، الكسندرا ريدمارك، ادانت خلالها جريمة احراق القرآن الكريم في ستوكهولم؛ تحت حماية السلطات السويدية.



وأكدت الجمعية أن هذا الفعل تم في مشهد يشكل اعتداء صارخ لأهم مقدس من مقدسات المسلمين، الأمر الذي استفز مشاعرهم حول العالم.



وشددت الجمعية على أن "هذا العمل المدان والمجرّم لا يندرج بأي حال من الأحوال تحت حرية الرأي والفكر والتعبير، وانما هي دعوة صريحة الى الكراهية على أساس ديني، وانتهاك لحق المسلمين في الحفاظ على رموزهم وشعائرهم الدينية المقدسة ".

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