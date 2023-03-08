الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

هيئة الاعتماد تشارك بمؤتمر النظم التربوية

بلدية المفرق تباشر بإعادة تأهيل حديقة حي الحسين

الأربعاء، 08-03-2023 06:00 م

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

320238143549973890726


الوكيل الاخباري - وقع البنك المركزي الأردني مع نظيره المصري، ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة في مجال الرقابة المصرفية، والمبرمة بين الطرفين منذ عام 2004، ليشمل الملحق الجديد مجالات الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية وابتكاراتها.

وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي، اليوم الأربعاء، جاءت هذه الخطوة نتاجا لتعاون المملكة مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وذلك ضمن إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025 التي أطلقها المركزي الأردني في شباط الماضي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

ووقع المذكرة نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح، وعن الجانب المصري، نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، بحضور قيادات البنك المركزي المصري.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

11202213184449745485288

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

1120225185632564121421

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

الدفاع المدني 4

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

التعليم العالي 2

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

أخبار متعلقة
يوم-المرأة

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

320236102916331419861

البنك المركزي : تأجيل أقساط البنوك غير صحي

220232718416855498991

العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع سلطنة عمان

البنك المركزي (5)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن شركة كريف والشيكات المرتجعة

1220228153152681713261

رئيس الوزراء المصري: نعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن

220236165058172037022

اختتام مسابقة هالت برايز في جامعة العلوم والتكنولوجيا