مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

الوكيل الاخباري - وقع البنك المركزي الأردني مع نظيره المصري، ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة في مجال الرقابة المصرفية، والمبرمة بين الطرفين منذ عام 2004، ليشمل الملحق الجديد مجالات الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية وابتكاراتها.



وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي، اليوم الأربعاء، جاءت هذه الخطوة نتاجا لتعاون المملكة مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وذلك ضمن إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025 التي أطلقها المركزي الأردني في شباط الماضي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.



ووقع المذكرة نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح، وعن الجانب المصري، نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، بحضور قيادات البنك المركزي المصري.

اضافة اعلان