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الإثنين، 06-03-2023 08:33 م

العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع سلطنة عمان

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، اليوم الاثنين، مع وفد من سلطنة عمان سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد السالم خلال لقائه وفدا من مكتب الخدمات الجامعية في السلطنة بحضور عمداء الكليات، أن الجامعة عملت على تسهيل الاجراءات الفنية والإدارية المتعلقة باستقطاب الطلبة الدوليين، مشيرا إلى أهمية مد جسور التعاون والتشبيك والشراكات لتقديم خدمات تعليمية متميزة.

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