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الإثنين، 29-05-2023 06:10 م

مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للإبداع وجامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جامعة البلقاء التطبيقية، لاعتماد منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP)، منصةً رسميةً وطنيةً للباحثين، تماشياً مع قرار مجلس التعليم العالي.

وبحسب بيان للمركز، تهدف المذكرة إلى توحيد الجهود والموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لإثراء البحث العلمي والإبداع والابتكار في الأردن، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات.

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