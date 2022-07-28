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الخميس، 28-07-2022 12:15 م

مذكرة تفاهم بين المياه وحرير لتنمية المجتمعات المحلية

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الوكيل الإخباري - وقّع أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، مع مدير عام منظمة حرير للتنمية المجتمعية نهاد دباس، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتنمية المجتمعات المحلية، ورفع الوعي بسبل ترشيد الاستهلاك المائي، ونشر الفكر التوعوي ودعم المبادرات الإنسانية.

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وأكد الدكتور المحاميد، أهمية التعاون والتشاركية مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والذي يوفر مساحة أكبر لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية، ونشر الوعي لدى المواطن في المجالات المجتمعية والإنسانية والبيئية.


وأعرب عن تقدير وزارة المياه لمنظمة حرير على مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، التي تقوم بها من خلال الحملات وورش العمل والجداريات والتي تسهم بشكل فاعل وذات أثر إيجابي على المواطن.


من جهته، أشاد الدباس، بدور وزارة المياه لتحقيق التشاركية الداعمة لبرامج تنمية المجتمعات المحلية، وإنخراطها في المجالات البيئية والإنسانية والتوعوية، والتي تعمل على تحسين سلوكيات التعامل لدى المواطن من خلال الحملات والبرامج وورش العمل المنتشرة في كافة محافظات المملكة.


 




 

 


 

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