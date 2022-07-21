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الخميس، 21-07-2022 09:42 ص

المياه: نبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة

وزارة المياه والري


الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري، محاضرة توعوية للتعريف بمخاطر الواسطة والمحسوبية على المجتمع، وذلك ضمن حملة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد “بكفي واسطة ومحسوبية”.اضافة اعلان


وأكد مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الإعلام والتوعية، عمر سلامة، أن جميع التعاليم الدينية والعقائدية تحث على مكافحة الفساد، وتحتاج إلى جهد وطني وشعبي لمحاربة هذه الآفة.

وأضاف أن الوزارة، والمؤسسات التابعة لها، تبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة والتعريف بآثارها السلبية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

بدوره، أكد المحقق في هيئة ومكافحة الفساد، فراس المومني، أنه لا توجد نسبة مئوية معينة يقاس فيها الفساد، والأردن حسب المؤشرات الدولية يعتبر في مركز متقدم من حيث تراجع جريمة الفساد.

وقدم المومني تعاريف متعددة للفساد من بينها: “أنشطة تندرج تحت مسميات استغلال أو إساءة استعمال السلطة والوظيفة لغايات الكسب الخاص”، وفق تعريف البنك الدولي، مبينا أن الفساد بمفهومه الشامل هو منع حق أو إحقاق باطل.

 




 

 


 

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