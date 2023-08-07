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الإثنين، 07-08-2023 08:04 م

مؤتة تبدأ باستقبال طلبات البرنامجين الموازي والدولي

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الوكيل الاخباري - بدأت جامعة مؤتة اليوم الاثنين باستقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2023/2024 في البرنامجين الموازي والدولي.

وقال مدير وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور محمد ذباح الجمل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التقديم سيستمر لنهاية الشهر الجاري ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 31/8/2023 وعبر موقع الجامعة الإلكتروني.
 
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان فيما بعد عن أسماء الطلبة المقبولين وتحديد موعد استكمال إجراءات القبول علماً بأن القبول سيتم حسب تسلسل المعدلات تنافسيا والشواغر المتوفرة.

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