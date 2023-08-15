مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الثقافة، وجامعة اليرموك ممثلة بكرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في تنفيذ أنشطة ثقافية ومؤتمرات وندوات ومحاضرات ثقافية.



وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن جامعة اليرموك تعد شريكاً حقيقياً وفاعلاً للوزارة في خدمة وتنمية الحركة الثقافية في الأردن، معربة عن تقديرها للتعاون القائم بين الوزارة والجامعة، واعتزازها بما تقدمه الجامعة من نتاج أدبي ورعاية وتكريم وتفاعل مع الأدباء والمبدعين من أبناء المجتمع المحلي.



وأبدت استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم للجامعة، تحقيقا لأهداف النهوض بالفعل الثقافي المحلي وإطلاقه في فضاء إبداعي حر، وبناء قدرات المجتمعات لإدارة الفعل الثقافي وتوظيفه للتأثير في حياة الإنسان، واحترام التنوع الثقافي وتجسيد قيم الحوار، وتحفيز قدرات المثقفين وتشجيعهم على تنمية المعارف الثقافية المختلفة.

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