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الأربعاء، 06-03-2024 08:58 ص

السير: حادث تتابع بين 3 مركبات على طلوع صافوط وتعطّل مركبات في عمّان صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - قال ملازم1 مؤيد محافظة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم التعامل مع عدة حوادث وتعطلات ضمن اختصاص العاصمة عمّان، مع بداية نشاط حركة السير. اضافة اعلان


وأضاف محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تتابع قريب بين 3 مركبات، على طلوع صافوط باتجاه صويلح دون أي إصابات، وتم رفع الأثر المروري من قبل الكوادر. 

وبيّن أنه تم التعامل مع تعّطل مركبة على جسر الشفاء، ومركبة أخرى بعد جسر الأمير حسين، وتعطّل مركبة بعد نفق صويلح. 

ودعا محافظة السائقين الذين تتعطّل مركباتهم الاتصال على الرقم 911 بشكل مباشر لتوفير السلامة المروري.

 




 

 


 

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