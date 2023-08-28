العقبة: حوارية حول تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة

الوكيل الاخباري - نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني اليوم الاثنين، جلسة حوارية في العقبة بعنوان "تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ".



وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، حرص المجلس على تناول مختلف القضايا المتعلقة بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

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