وفاة 5 اردنيين من عائلة واحدة بحادث سير في السعودية - اسماء و صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرضت عائلة المواطن الاردني مالك اكرم علي خرمة لحادث سير مروع في المملكة العربية السعودية وذلك في طريقهم الى الامارات بعد أدائهم مناسك العمرة .
ووفق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدى الحادث الى وفاة رب الاسرة مالك خرمة وأطفاله الاربعة أكرم ، مايا ، دانا ، ديما ، ونجاة زوجته التي اصيبت بجروح متفاوتة، حيث وصفت حالتها الصحية بأنها "جيدة".
فيما تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف في السعودية.
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