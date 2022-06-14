مسؤول سابق يرفض تسلم اكرامية ويتبرع بها - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رفض أمين عام وزارة السياحة السابق الدكتور علي العجارمة تسلم "إكرامية" صرفت له من قبل هيئة الاستثمار مقدارها 41 دينارا وتبرع بها لحساب الإيرادات العامة.



العجارمة قال في رسالة وجهها الى وزير الإستثمار :" أن هذا المبلغ يمثل قيمة إكرامية من دائرة الجمارك العامة ، وأرجو إعلام عطوفتكم أنني أتبرع به لحساب الإيرادات العامة وأربأ بنفسي أن أهان بهكذا مكافأة".

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