مسّاد : إعادة النظر بالخطط الدراسية للكليات الإنسانية في اليرموك

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة اليرموك، الدكتور اسلام مسّاد، إن الجامعة بدأت خطواتها فيما يخص إعادة النظر في الخطط الدراسية لمختلف التخصصات في كلياتها العلمية الإنسانية وبرامجها الأكاديمية على مستوى الدراسات العليا.



وأضاف الدكتور مساد، خلال لقاء جمعه مع طلبة كلية الآداب، اليوم الخميس، أنه سيجري تقديم خطط دراسية تركز على المهارات الحياتية المختلفة التي تبني الطالب وتنطلق به إلى مجتمعه مكتسباً من الخبرات والإمكانات ما تؤهله لأن يكون ريادياً ومبدعاً في مجال اختصاصه العلمي.

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