مساعٍ لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الأردن وجورجيا

الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جورجيا إليا دارشياشفيلي، اليوم الأحد، محادثات ركّزت على سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، وتناولت المستجدات الإقليمية والدولية.

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وأكّد الصفدي ودارشياشفيلي الحرص المشترك على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وأهمية ترجمتها تعاوناً أوسع في المجالات المختلفة، خصوصاً الاقتصادية والثقافية والتعليمية والدفاعية والزراعية والسياحية، والعمل على تفعيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين و شعبيهما.



ودعا الوزيران إلى العمل معاً على تسهيل تسيير رحلات طيران جوية مباشرة بين عمّان وتبليسي لتعزيز السياحة في المستقبل القريب.



واتفق الوزيران على عقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية في العاصمة الجورجية تبليسي، وتسهيل عقد اللقاءات ما بين القطاع الخاص في البلدين.

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحلّ الأزمات.



وأعرب وزير الخارجية الجورجي عن تقدير بلاده لدور المملكة الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مُؤكداً رغبة بلاده في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، اللّذين احتفلا بمرور ثمانية وعشرين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما الشهر الماضي، خدمةً للمصالح المشتركة.



وتأتي زيارة ‏وزير الخارجية الجورجي دارشياشفيلي إلى المملكة ضمن وفدٍ مرافقٍ لرئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي والذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى المملكة منذ يوم أمسٍ السبت وذلك لوضع حجر الأساس للمركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس.

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