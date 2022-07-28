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الخميس، 28-07-2022 04:25 م

مستقلة الانتخاب تنشر مسودة تعليمات انتخابات غرف الصناعة والتجارة

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية، والتي سيعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، تضمنت المسودة تعليمات إعداد جداول الناخبين والمرشحين لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية، والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية.


كما تضمنت التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب مجالس الغرف والقطاعات الصناعية والصادرة استناداً لأحكام المادة (10/ب) من نظام غرف الصناعة رقم (56) لسنة 2005 وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف والقطاعات التجارية الصادرة استناداً لأحكام المادة (12/ب) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009.


وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة “محمد خير” الرواشده فإن هذه التعليمات تنظم آلية إعداد جداول بالمؤسسات الصناعية والتجارية والتي يحق لها الانتخاب وآلية تدقيقها وشروط تقديم طلبات الترشح وآلية تدقيق طلبات الترشح لممثلي القطاعات الصناعية والتجارية.


كما تضمنت شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية والغرف التجارية المختصة وتاريخ بدء الدعاية الانتخابية وانتهائها، وتحديد فترة الانسحابات من الترشح والاعتراضات على الغير والمدد الزمنية الخاصة بها حسب نماذج خاصة معدة لهذه الغاية.


وأضاف الرواشده، أن هذه التعليمات تضمنت أيضا آلية وشروط تشكيل لجان الإشراف على انتخابات غرف الصناعة والتجارة وفقا لمعايير الخبرة السابقة في الشأن الانتخابي، كما تضمنت آلية وإجراءات الاقتراع والفرز وأعداد المحاضر التجميعية وإعلان النتائج.


كما منحت هذه التعليمات الأولوية في الاقتراع للناخبين وذوي الإعاقة، كما يحق للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم.

 




 

 


 

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