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الثلاثاء، 22-02-2022 08:52 م

مستو يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

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الوكيل الاخباري - ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية في دورته الرابعة والستين التي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد مستو في كلمة له، أهمية عقد الاجتماع لاستحقاقات قانونية وفنية وتنظيمية حسب متطلبات المنظمة العربية للطيران المدني ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات الدورات السابقة والتي تتم ترجمتها الى خطط وبرامج عمل تنفذ بشكل حثيث ضمن اللجان الفنية للمنظمة.

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