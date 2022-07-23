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السبت، 23-07-2022 11:19 م

مشاركة أردنية في الاجتماع التنسيقي لفعاليات الشارقة

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الوكيل الاخباري - شارك الأردن في اجتماع اللجنة التنسيقية لفعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الرياضية العربية من خلال رئيس جمعية الثقافة الرياضية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي للثقافة الرياضية حسن مسعود.

ووفقا لبيان الجمعية اليوم السبت، استضاف الاجتماع ممثلي مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عبد المالك جاني نائب رئيس مجلس فعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، ووفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومجلس أمناء جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن عام 2021 برئاسة الاعلامي أشرف محمود.

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