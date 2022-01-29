مشاركة نوعية لوزارة الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الوكيل الإخباري - تشارك وزارة الثقافة الأردنية في الدورة (53) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2022، الذي افتتح في السادس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة، تحت عنوان (هوية مصر ... الثقافة وسؤال المستقبل)، بمشاركة ناشرين من (50) دولة، يبلغ عددهم (1067) ناشرا، منهم (37) دار نشر أردنية.



وقد تميزت الإصدارات المعروضة في جناح الوزارة الذي يشرف عليه د. أحمد راشد و د. مخلد البخيت، بقيمتها المعرفية العالية، وتنوعت ما بين سلاسل إصدارات مئوية الدولة الأردنية، مكتبة الأسرة الأردنية، كتاب الفلسفة للشباب، كتاب الطفل، كتاب مدن الثقافة الأردنية، وسلاسل نشر الوزارة بصنوفها المتعددة في التاريخ، السياسة، والأدب بأنواعه، التراث الأردني، أدب المكان، والفنون، فضلا عن الدوريات أفكار، وسام، فنون، وصوت الجيل.



كما تشارك الوزارة في فعاليات البرنامج الثقافي الرئيسي للمعرض بورقة عمل يقدمها الدكتور أحمد راشد، ضمن محور المؤسسات الرسمية ودعم الثقافة، فضلا عن مشاركة عدد من الشعراء والأدباء الأردنيين في هذه التظاهرة الثقافية العالمية.



وقد زار السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة جناح الوزارة يرافقه الملحق الثقافي في السفارة وعدد من العاملين فيها، وأبدى إعجابه بإصداراتها المتنوعة، كما زار دور النشر الأردنية المشاركة وتفقد أحوالها، مشيدا بمستوى المشاركة الأردنية التي تعكس جانباً من غزارة الإنتاج الثقافي والأدبي والفكري للكتّاب والمؤلفين الأردنيين، وأبدى استعداد السفارة لتقديم أي عون أو مساعدة يحتاجونها.



ومن الجدير ذكره أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام افتتحها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واختير الأديب والروائي يحيى حقي شخصية عامة لها، والأديب عبدالتواب يوسف شخصية معرض الطفل، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.



وتمتاز ببرامجها الثقافية والمهنية والعروض الفنية المتعددة والمتنوعة التي تقدمها، حيث يتضمن البرنامج المهني مؤتمر (الترجمة عن العربية جسر الحضارة) والعديد من ورش العمل المتخصصة منها ورشة الكتاب العربي في مكتبات العالم.. الواقع والطموح، وصعوبات الترجمة عن العربية وآفاقها، والنشر الرقمي والصوتي ومتطلبات العصر، والتحول الرقمي والنشر الإلكتروني وسبل إدارته، وغيره.

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كما تستمر حتى السابع من فبراير (شباط) المقبل.