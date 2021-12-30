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الخميس، 30-12-2021 06:12 م

اجتماع وزاري لبحث مكافحة "الذباب المنزلي" في الأغوار ووادي الأردن

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الزراعة، الخميس، اجتماعا تنسيقيا، برئاسة الوزير المهندس خالد الحنيفات، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، والأمناء العامين لوزارة الزراعة ووزارة البيئة ومدير الشرطة الملكية لحماية البيئة والمديرين العامين ورؤساء البلديات في الأغوار والجهات المعنية من القطاع العام والخاص، لمناقشة مشكلة انتشار الذباب المنزلي في مناطق الأغوار ووادي الأردن، حيث تتميز تلك المناطق بالمواقع السياحية والاستثمارية، وتعتبر هذه المشكلة واحدة من المشاكل التي تهدد السياحة والاستثمار في المنطقة.اضافة اعلان


وجرى مناقشة وضع خارطة طريق وتوحيد جميع الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوظيفها لحل مشكلة الذباب المنزلي في مناطق وادي الأردن على المدى القصير والمتوسط والبعيد من خلال وضع مصفوفة عمل تشاركية ما بين جميع الجهات للبدء بتنفيذ محاور الخطة من الناحية التشريعية والرقابية على نقل السماد العضوي غير المعالج من المصادر وكذلك إيجاد آليات عمل للتعامل مع موضوع نقل السماد من خلال ضبط المخالفين وإيجاد أماكن للتحفظ عليه وتغطيته ورشه للحد من انتشار وتكاثر الذباب المنزلي.

 

وكذلك من أجل تنفيذ حملات مكافحة الذباب المنزلي في الأماكن والبيئات ومواقع توالد الذباب المنزلي ضمن الأحياء السكنية والمناطق الزراعية وأكوام السماد العضوي غير المعالج ومكب النفايات والمسالخ وحظائر الثروة الحيوانية وغيرها باستخدام مبيدات الصحة العامة المتخصصة، ومناقشة الاستعانة بالبلديات الموجودة في المناطق المشمولة بالحملة ومجالس الخدمات المشتركة وسلطة وادي الأردن لتوفير آليات الرش والسيارات اللازمة لتعزيز الحملة.

كما سيتم توفير المصائد الخاصة بالذباب المنزلي والطعوم الغذائية الجاذبة للذباب من أجل تخفيف المشكلة من خلال الاستعانة بالجهات ذات العلاقة مثل سلطة وادي الأردن، حيث تهدف تلك الجهود إلى حماية. 

السكان المحليين والمنشآت السياحية والثروة الزراعية والبيئة المحلية في وادي الأردن من أضرار الذباب المنزلي.

 

 




 

 


 

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