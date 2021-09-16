مصدر أمني يكشف لـ الوكيل سبب الحادث المروع اليوم في عمان

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر أمني أن سبب الحادث المروع الذي شهدته العاصمة عمان في منطقة عبدون صباح اليوم الخميس، نتيجة لتجاوز الإشارة الحمراء.

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ووصف المصدر الخميس لـ "الوكيل الإخباري" الحادث بالمأساوي حيث تدهور باص كوستر واصطدامه بمركبة تكسي ، وقال " العناية الإلهية حالت دون خسائر في الأرواح واقتصر الحادث على الخسائر المادية فحسب" .

وأشار المصدر إلى أن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة ، منوها أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .



وقد تسبّب الحادث إلى إعاقة حركة السير - حينها - ما أدى إلى تواجد الأجهزة الأمنية في المكان للسيطرة على الحركة المرورية .

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