مصنع لصناعة الخلايا الشمسية في الاردن بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دينار

الوكيل الاخباري - كشفت جلسات ملتقى عام على التحديث عن إن المملكة ستشهد اقامة مصنع لصناعة الخلايا الشمسية كمدخلات إنتاج لصناعة الألواح الشمسية، بمنطقة جنوب شرق المطار، بحجم استثمار 100 مليون دينار.

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والمصنع الذي هو استثمار أردني، سيقام على مساحة 130 دونم وسيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الحالي، يصنف عالميا كصناعة أشباه الموصلات كونه يتم تحويل الزجاج إلى خلية موصلة للكهرباء، بينما سيوفر 520 فرصة عمل.



يذكر أن الملتقى تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.





