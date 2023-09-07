مطار جديد وسكك حديدية.. الحكومة تكشف عن خطط واجراءات

الوكيل الاخباري - كشفت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، الخميس، عن إمكانية إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، ودراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي ضمن المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل.



وقالت التهتموني خلال اجتماع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة لمناقشة استراتيجية وخطط عمل قطاع النقل، إن الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية.



كما تهدف الخطة، وفق التهتموني، إلى جعل الأردن مركزًا محوريًا للنقل، مبينة أن الخطة ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.



وأوضحت أنه عبر الخطة سيتم وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يُسهم فـي تطـوير خـدمات النقل العام.





اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة