الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تعلن رسمياً بدء انتاج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم

الغذاء والدواء تُدرج 3 مواد أولية على جداول المواد المخدرة - أسماء

مطالب بتحديد سقوف سعرية للحليب الطازج و وزارة الصناعة توضح

عباس يقرر منح شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس

عروسان أمريكيان يشعلان النار بجسديهما لسبب غريب!

مجلس الأمة يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 ألف طن من القمح

التعليم العالي: المواد التي دُرست عن بُعد امتحاناتها بالحرم الجامعي

بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة 3.1 مليار دينار في نيسان الماضي

الخميس، 12-05-2022 12:35 م

مطالب بتحديد سقوف سعرية للحليب الطازج و وزارة الصناعة توضح

4bd1b93f-حليب


الوكيل الإخباري - طلب مواطنون من وزارة الصناعة والتجارة وضع سقوف سعرية للحليب الطازج بعد إعلان رفع سعر الكيلو إلى 55 قرش تقريباً. 

وأشاروا لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن مادة الحليب الطازج أساسية في كل منزل، مشيرين إلى أن رفع السعر غير مبرر، مطالبين الجهات الرقابية بالتدخل لوضع حد لهذا الارتفاع. 

من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ" الوكيل الإخباري" إنه سيتم تحديد سقوف سعرية لأي سعلة تموينية ترتفع أسعارها بدون مبرر . 

وقال ائتلاف مربي الأبقار في وقتٍ سابق أن رفع أسعار الأعلاف سوف ينعكس على أسعار الحليب الطازج لتصل من 47 إلى 55 قرشا للكيلو ، مشيراً إلى أن تطبيق هذه التسعيرة سيبدأ قريبا بسبب رفع أسعار الأعلاف منذ بداية العام بنسبة 60% على الطن الواحد.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2856_large

الوسطية يتدارس دمج عدد من أحزاب التيار

tbl_articles_article_29990_402ec74736b-14df-4941-acbc-e10aa7c2e38e

الغذاء والدواء تُدرج 3 مواد أولية على جداول المواد المخدرة - أسماء

دددد

الثقافة والملكية الأردنية للأفلام يجددان مذكرة تفاهم مشروع قافلة أفلام الأطفال

image

الشمالي يفتتح مؤتمر ومعرض إدارة المنشآت

M63A1569

التعليم العالي: المواد التي دُرست عن بُعد امتحاناتها بالحرم الجامعي

اثار-ام-الجمال

تشديد الرقابة على المواقع الأثرية في جرش

أخبار متعلقة
image

الشمالي يفتتح مؤتمر ومعرض إدارة المنشآت

10164589-5dec-4541-80f7-3c991081ae6f

الأردن يبحث زيادة الصادرات إلى البرازيل

947x500-m9zp8

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية في المملكة .. من 260 -280 دينار

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الشمالي : تحرير أكثر من 1000 مخالفة تموينية خلال شهر

مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون

الأشغال: فريق للوقوف على تحديات تأخير تشغيل مستشفى الإيمان

Q0BlVcOkMrtYcpCCQ8vUO06ReIbvRiVpWGmDCCyM

الصناعة والتجارة: سقف سعري جديد لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر