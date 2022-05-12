مطالب بتحديد سقوف سعرية للحليب الطازج و وزارة الصناعة توضح

الوكيل الإخباري - طلب مواطنون من وزارة الصناعة والتجارة وضع سقوف سعرية للحليب الطازج بعد إعلان رفع سعر الكيلو إلى 55 قرش تقريباً.



وأشاروا لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن مادة الحليب الطازج أساسية في كل منزل، مشيرين إلى أن رفع السعر غير مبرر، مطالبين الجهات الرقابية بالتدخل لوضع حد لهذا الارتفاع.



من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ" الوكيل الإخباري" إنه سيتم تحديد سقوف سعرية لأي سعلة تموينية ترتفع أسعارها بدون مبرر .



وقال ائتلاف مربي الأبقار في وقتٍ سابق أن رفع أسعار الأعلاف سوف ينعكس على أسعار الحليب الطازج لتصل من 47 إلى 55 قرشا للكيلو ، مشيراً إلى أن تطبيق هذه التسعيرة سيبدأ قريبا بسبب رفع أسعار الأعلاف منذ بداية العام بنسبة 60% على الطن الواحد.

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