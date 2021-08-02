مطالب نيابية بالعدول عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الاخباري- طالب 34 نائباً، الاثنين، الحكومة بالعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية لهذا الشهر "فوراً ودون تأخير" عبر مذكرة نيابية.



وقال النواب في المذكرة التي تبناها رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم اطلعت عليها "المملكة"، "قامت الحكومة بإعلان قرار لجنة تسعير أسعار المشتقات النفطية برفع تسعيرة المشتقات النفطية اعتباراً من تاريخ 1-8-2021 وهو رفع متتالي بعد أن تم رفعه في الأشهر الماضية".



وأكّدوا أن "الوضع الاقتصادي للمواطن لا يسمح بإجراء هذا الرفع كونه يثقل كاهل المواطن والقطاعات الاقتصادية وخاصة أن هذا الرفع يأتي في ظل جائحة كورونا، لذا فإننا نطالب الحكومة بالعودة عن قرارها رفع أسعار المشتقات النفطية لهذا الشهر فوراً ودون تأخير".

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