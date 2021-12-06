دورات تدريبية في معهد مهني إناث معان

الوكيل الاخباري - قال مدير معهد تدريب مهني إناث معان المهندس إيهاب العقايلة، إن إدارة المعهد تعمل على تطوير عملية التدريب والتأهيل من خلال إدماج تخصصات جديدة مرتبطة باحتياجات المجتمع المحلي.



وأضاف العقايلة، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)،اليوم الاثنين، ان التخصصات القائمة حاليا تتضمن؛ الخياطة والتجميل ومدخل بيانات إلى جانب تخصص فني طاقة شمسية، مبينا أن عدد الخريجين والمنتظمين في المعهد خلال العام الحالي بلغ 67 متدربا من كلا الجنسين.

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