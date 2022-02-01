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الثلاثاء، 01-02-2022 09:03 ص

مع بدء تنفيذ قرار تأجيل دوام طلبة البرنامج الوطني.. ذبحتونا تطالب

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الوكيل الإخباري - قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق للطلبة "ذبحتونا" إنه يبدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدوام المدرسي باستثناء طلبة البرنامج الدولي وطلبة التوجيهي للبرنامج الوطني.

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وأضافت في بيان لها "في الوقت الذي يستمر فيه طلبة البرنامج الدولي في دوامهم المدرسي، قامت الحكومة بحرمان طلبة البرنامج الوطني الذي يضم كافة طلبة المدارس الحكومية ومعظم طلبة المدارس الخاصة، من حقهم في التعليم".


ورأت حملة ذبحتونا أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الصحي والوبائي والواقع التعليمي حيث كان باستطاعتها الموازنة بينهما ، مضيفة " فعلى صعيد الواقع الوبائي وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الفحوص الايجابية إلا أننا لم نتجاوز حاجز الألف حالة مؤكدة داخل المستشفيات (الرقم وفق آخر نشرة حكومية هو 899 حالة)، بينما وصلت في منتصف كانون أول الماضي 1321 حالة. كما ان نسبة اشغال الأسرّة  32%، وغرف العناية الحثيثة 40% وأجهزة التنفس الصناعي 18%، وهي أرقام لا تزال في حدودها المقبولة ما يعني عدم وجود ضغوطات كبيرة على الخدمات الصحية والطبية. إضافة إلى أن المتحور أوميكرون وعلى الرغم من سرعة انتشاره إلا أن قدرته على إصابة الجهاز التنفسي السفلي تبقى محدودة خاصة في ظل ارتفاع أعداد متلقي اللقاح.أما على صعيد الواقع التعليمي، فقد صُدمنا من استسهال الحكومة تأجيل الدوام المدرسي ثلاثة أسابيع كاملة، خاصة في ظل واقع تعليمي صعب ومعقد أفرزته مرحلة التعلم عن بعد في ظل الجائحة والسياسات الخاطئة التي تم انتهاجها في تلك الفترة."


وبيّنت الحملة أن نتائج الاختبارات التي أجريت للطلبة بعد العودة إلى التعليم الوجاهي كشفت عن حجم فاقد تعليمي كارثي، نتيجة تعلم عن بعد استمر لما يقارب العامين دراسيين تقريبًا، والفشل الذريع لمنصة درسك والتعليم عن بعد. وأصبح لدينا طلبة في الصفوف الأساسية الدنيا لا يستطيعون كتابة جملة مفيدة واحدة بالقلم.


وتابعت "كما جاء قرار التأجيل بعد أن تم تقديم إنهاء الفصل الدراسي الأول ثلاثة أسابيع، إضافة إلى الدوام بالتناوب في كثير من المدارس الحكومية والذي لم يكن مدروسًا كما يجب وزاد من حجم الفاقد التعليمي لدى الطلبة.
ويأتي قرار التأجيل في الوقت الذي سيتخلل الفصل الدراسي الثاني شهر رمضان الذي يكون فيه الدوام مختصرًا، وعطلة أعياد الفطر."
"لذلك كان على الحكومة أن تضع كافة هذه النقاط بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار التأجيل. وكان الأولى أن يقتصر التأجيل على فترة لا تتجاوز الأسبوع إلى عشرة أيام كحد أقصى."


وأعادت حملة ذبحتونا التأكيد على أن الحكومة بقيامها باستثناء طلبة البرنامج الدولي من كافة المراحل، تكون قد كرست التمييز الطبقي وانحازت لمصالح أعضائها الشخصية على حساب مصلحة الوطن والعملية  التعليمية.
واستغربت الحملة عدم شمول رياض الأطفال وطلبة الصفوف الأساسية الدنيا (أول ثاني ثالث)، في الوقت الذي تم فيه استثناء رياض الأطفال للمدارس الدولية.
إننا في حملة ذبحتونا نرى أن الحل الأمثل يتمثل بالآتي:


1-تأجيل دوام كافة المدارس لمدة 7-10 أيام كحد أقصى باستثناء طلبة التوجيهي الوطني وما يوازيهم في البرنامج الدولي، و طلبة الصفوف الأساسية الدنيا للبرنامجين الوطني والدولي.
2-التخلي بشكل مطلق عن فكرة  العودة إلى التعليم عن بعد وتحت أي ظرف من الظروف، مع تأكيدنا على أن الحملة تشجع استخدام التكنولوجيا الحديثة وضد التعليم عن بعد بهذا الشكل الذي أوصلنا إلى هذا الفاقد التعليمي الهائل لدى طلبتنا.


3-إلغاء التناوب والعودة إلى الدوام المدرسي بشكل كامل، لما أحدثه التناوب من أثر كارثي على العملية التعليمة، وحجم الفاقد التعليمي الناجم عنه. 
الحملة الوطنية من أجل حقوق للطلبة "ذبحتونا"


 




 

 


 

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