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الخميس، 13-04-2023 04:27 م

مكافحة الأوبئة: الرعاية الصحية الأولية تقي من الأمراض السارية

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الوكيل الاخباري - أكّد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدور الهام والأساسي للرعاية الصحية الأولية التي يتم تقديم غالبيتها عبر المراكز الصحية المنتشرة في المملكة في الكشف المبكر للأمراض، خاصة السارية منها التي قد ينجم عنها أوبئة يمكن تشخيصها مبكراً والوقاية منها والاستجابة لها.

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كما أكّد المركز الأهمية الكبرى لدور المختبرات المتوفرة في هذه المراكز الصحية، خاصة الشاملة منها، في وضع فرضيات التشخيص المبدئي الأولي لاكتشاف أي ظواهر مرضية غريبة وخاصة المعدية منها، وفق بيان صادر عن المركز اليوم.


وسعياً إلى تعزيز أهمية الرعاية الصحية الأولية كمدخل للوقاية من الأمراض السارية والأوبئة.

 

ودعا المركز إلى دعم المبادرات الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تمكّن جميع الأشخاص من الوصول والحصول على خدمات صحية متكاملة وذات نوعية متى وأينما احتاجوا إليها دون التعرّض لضائقة مالية.


وقال المركز، إن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، سيمكّن جميع الأشخاص المقيمين على أرض المملكة من تعزيز الصحة من خلال ضمان الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة بشكل مستمر، التي تساعد في اكتشاف الأمراض وخاصة السارية منها؛ ما يمكّننا من الاكتشاف المبكّر لحدوث أية أوبئة والاستعداد والاستجابة لها.

 


 




 

 


 

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